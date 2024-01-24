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В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясение находился в 29 км к юго-западу от Краснодара и в 11 км к северо-востоку от поселка Ильский в Северском районе Краснодарского края. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сильные подземные толчки ощутили жители в разных районов Краснодара: центральной части, Школьном, Фестивальном и Юбилейном микрорайонах, а также в Черемушках и на севере города, передает «Кубань 24». Кроме того, их почувствовали в Северском районе и соседней Адыгее.

По данным телеканала, в разных районах Краснодара людей эвакуировали на улицу из офисных зданий. Официальных комментариев от экстренных служб в связи с землетрясением пока не поступало.

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