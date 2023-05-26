ГУ МЧС по Краснодарскому краю: в Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,3

В Туапсе произошло третье за последние десять дней землетрясение

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Подземный толчок произошел на глубине 5 км. В управление поступило 13 обращений о землетрясении, погибших и пострадавших нет, повреждения зданий также отсутствуют. Эпицентр располагался в поселке Ольгинка.

Как сообщает портал «Живая Кубань», это землетрясение стало третьим за последние десять дней. 15 мая подземные толчки начались под Туапсе магнитудой 3,2, предположительно, эпицентр находился вблизи Туапсинского морского порта. Еще одно землетрясение произошло 14 мая, магнитуда составила 3,6. Многие жители ощутили подземные толчки.

19 мая к юго-востоку от островов Луайоте в Новой Каледонии, которые находятся в Тихом океане, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Из-за этого возникла угроза цунами. По данным Государственного геологического бюро Австралии, глубина очага землетрясения составила 33 км.