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Общество ,  
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Последствия землетрясения в Казахстане. Видео

Последствия землетрясения в Казахстане. Видео
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В результате землетрясения в Казахстане, которое началось поздно вечером 22 января, в Алма-Ате пострадали 67 человек — 55 взрослых и 12 детей, сообщает Tengrinews со ссылкой на городское управление здравоохранения. Восемь человек госпитализировали. Сейчас один взрослый в тяжелом состоянии находится в реанимации после операции, двое — в отделении травматологии и ортопедии, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Эпицентр землетрясения находился в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты, на границе Казахстана и Киргизии. Магнитуда составила 6,7, ощутимость в Алма-Ате оценили в 5 баллов. Tengrinews и Orda сообщили, что во время подземных толчков люди в панике выбегали из домов, а на дорогах — в частности, возле заправок — образовались заторы.

На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7
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Во всех школах и колледжах Алма-Аты всю ночь работали пункты приема населения. В связи с этим занятия первой смены 23 января в образовательных учреждениях отменили, сообщило городское управление образования. По данным местного департамента по чрезвычайным ситуациям, всего в пунктах сбора граждан приняли более 11 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. детей.

Информация о серьезно поврежденных и разрушенных зданиях не поступала. Специалисты «КазАвтоЖола» отчитались, что проверили мосты и трассы республиканского значения в Алма-Атинской, Жамбылской и Жетысуской областях и не выявили дефектов, передает Orda.

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