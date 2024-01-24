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Генпрокуратура предупредила о возобновлении звонков с Украины подросткам

Генпрокуратура предупредила об организации Украиной взрывов с помощью подростков
Генпрокуратура предупредила, что с территории Украины поступают звонки и сообщения, в которых подростков пытаются убедить организовать взрывы на территории России. Родителям рекомендовали провести беседы с детьми о таких ситуациях
Фото: Business stock / Shutterstock
Фото: Business stock / Shutterstock

С территории Украины возобновились телефонные звонки и сообщения в соцсетях несовершеннолетним, в которых их подстрекают организовывать взрывы в жилых домах в России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Возобновились звонки на телефонные номера несовершеннолетних с территории Украины и сообщения в мессенджерах и социальных сетях детям с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах», — говорится в сообщении в телеграм-канале надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что принимают оперативные меры по предупреждению и пресечению фактов негативного влияния на подростков. В ведомстве также рекомендовали родителям обсудить с детьми правила обращения с газовым оборудованием и опасность общения с незнакомыми людьми по телефону и в социальных сетях.

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Фото:Евгений Разумный / ТАСС
Ранее в ФСБ возложили ответственность на украинские спецслужбы в организации поджогов военкоматов и объектов инфраструктуры РЖД, МВД, Минобороны на территории России. По данным службы, на различных интернет-площадках, в телеграм-каналах, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже запрещенных веществ размещаются объявления с предложениями подобной «работы», за которую россиянам обещают вознаграждение 10–20 тыс. руб. В ФСБ отмечали, что, как правило, после совершения преступления «работников» обманывают и обрывают с ними контакты.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Генпрокуратура
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