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«Газпром» занял место Google в студенческом рейтинге лучших работодателей

Студенты назвали «Яндекс», «Газпром» и Сбербанк самыми привлекательными работодателями
После ухода с российского рынка части крупных западных компаний самыми привлекательными местами работы студенты считают «Яндекс», «Газпром» и Сбербанк
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

За последний год изменился список компаний, в которых хотели бы работать студенты ведущих российских вузов, следует из опроса FutureToday, результаты которого есть у РБК.

Если в 2022 году в топ-5 компаний, в которых мечтали работать молодые россияне, входили в том числе Google (2-е место) и Apple, то теперь лидирующую пятерку формируют исключительно российские компании — «Яндекс», «Газпром», Сбербанк, VK и «Тинькофф».

Google, Apple, McKinsеy и другие компании, прекратившие бизнес в России, рейтинг покинули. Зато резко поднялся Ozon. Еще два года назад эта компания находилась на 60-м месте по привлекательности среди российских студентов, а теперь она шестая.

Что касается рейтинга «Лучшие в своей целевой аудитории», который рассчитывается исходя из интереса студентов с подходящих для каждой компании факультетов, то здесь «Яндекс» также идет на первом месте, оттеснив госкорпорацию «Росатом». Далее идут «Газпромнефть», СИБУР и Сбербанк.

Опрос также показал рост зарплатных ожиданий кандидатов. Студенты рассчитывают, что при работе во время учебы им будут платить 55 353 руб. (+8% по сравнению с прошлым годом), а после окончания вуза — 76 173 руб. (+13%). Наибольшие ожидания от зарплат в Москве, Владивостоке и Санкт-Петербурге. При этом в перспективе студенты рассчитывают на серьезный рост заработков. Трудиться за сумму меньше 100 тыс. руб. готовы всего 4% опрошенных. Более половины рассчитывают, что спустя короткое время смогут получать 200–300 тыс. руб.

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Что касается текущей ситуации в стране, то 36% считают, что она никак не повлияет на их карьеру, а 18% уверены, что им будет даже легче.

Стабильной остается доля готовых уехать за рубеж при наличии интересного или очень интересного предложения (69%). Совсем не рассматривают переезд из России 21%.

Уехать в другой город чаще всего готовы студенты из Томска и Владивостока (более 80%). Намного реже такой вариант рассматривают учащиеся в Москве (менее 50%) и Санкт-Петербурге (чуть менее 60%).

В ходе исследования FutureToday были опрошены 21 247 выпускников топовых российских вузов (топ-30 по рейтингу «Эксперт РА»), выпускающихся в 2023–2024 годах.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Газпром «Яндекс» «Сбербанк»
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