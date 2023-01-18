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В Броварах объявили трехдневный траур после крушения вертолета

В Броварах объявили трехдневный траур после крушения вертолета с главой МВД Украины
Цветы и игрушки, возложенные вблизи места крушения вертолета
Цветы и игрушки, возложенные вблизи места крушения вертолета (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В украинском городе Бровары, где утром 18 января разбился вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским, объявлен трехдневный траур с 19 по 21 января. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Сапожко.

«В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены днями траура», — написал он.

Вертолет, на котором летел Монастырский вместе с другими руководителями МВД, упал в Броварах утром 18 января. Он потерпел крушение недалеко от жилого дома и детского сада. После падения вертолета произошел взрыв и начался пожар.

В авиакатастрофе, по данным ведомства, погиб сам Монастырский, его заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Украины Юрий Лубкович и еще четыре сотрудника министерства. Также погибли командир вертолета, пилот, бортовой механик и несколько гражданских лиц, в том числе находившиеся на земле дети. Госслужба по ЧС Украины подтвердила гибель в общей сложности 14 человек. Еще более 20 человек пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал происшествие «ужасной трагедией». Власти сформировали специальную комиссию для расследования причин крушения. Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривает три версии катастрофы — нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия в целях уничтожения воздушного транспорта.

Теги
авиакатастрофа Бровары Украина траур Вертолет
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