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В Госдуме объяснили предложение бронировать дату пересечения границы

Глава комитета Думы Москвичев: бронирование даты пересечения границы касается грузовиков

️Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил РБК, что предложение обязать бронировать дату и время пересечения границы на машине касается только грузовых автоперевозок.

«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них [водителей] есть семьи — жены, дети — поэтому устраняем эту проблему», — сказал он.

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте, были ранее внесены в Госдуму самим Москвичевым. Изменения в законодательстве должны заработать с 1 марта. Бронирование даты и времени пересечения границы должно происходить через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. При этом у госслужб будет возможность отказать в резервировании времени в случае непредставления заявителем необходимых документов и сведений. 

Материал дополняется.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
транспорт выезд за границу
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