В Думе предложили резервировать даты для пересечения границы на машине

Автомобили, принадлежащие российским гражданам, иностранным гражданам и лицам без гражданства, смогут пересекать российскую границу в зарезервированные дату и время, следует из поправок

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Госдуме подготовили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Поправки затронут автомобили, принадлежащие, как российским гражданам, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства. Пересечение границы будет осуществляться в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством России, говорится в документе.

Если поправки будут приняты, кабмин установит порядок, который будет включать в себя:

перечень документов, требуемых для бронирования;

контроль за пересечением границы;

категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди;

порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней.

Российское правительство также будет должно утвердить требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению, урнам, бесплатным туалетам.

Согласно документу, эти решения могут применяться до 1 марта 2024 года.

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