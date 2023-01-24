«Ведомости» сообщили о дефиците детских антибиотиков в России

Из аптек пропал цефуроксим, также только в некоторых аптеках есть другой препарат для детей — цефиксим. На рынке говорят, что спрос увеличился из-за роста заболеваемости

Фото: Global Look Press

В России из аптек пропал детский антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, который входит в перечень жизненно важных лекарств, сообщают «Ведомости» после анализа ассортимента аптек.

Данные агрегатора «Мегаптека» показали, что гранул «Зиннат» от шведской компании Sandoz для приготовления суспензий нет более чем в 1,8 тыс. аптек в Москве, 1,2 тыс. аптек в Санкт-Петербурге, в более чем 500 аптеках в Нижнем Новгороде, а также Самаре, Краснодаре, Волгограде, Ижевске и других крупных городах.

Издание также отмечает, что другой детский антибиотик — цефиксим (выпускается под брендами «Панцеф», «Супракс», «Цефиксим экспресс») также пропал из ряда региональных аптек, но его еще можно найти в отдельных точках в зависимости от города.

Нехватку этих детских антибиотиков показали также результаты опроса 740 провизоров, проведенного в январе СРО «Ассоциация независимых аптек» и платформой для фармацевтов Smartpharma. Они отметили недостаток детских форм цефиксима (супракс, панцеф), азитромицина (сумамед), а также дефицит амоксициллина и клавулановой кислоты (амоксиклав, аугментин), амоксициллина (флемоксин солютаб).

Как заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, низкая представленность цефиксима и цефуроксима в аптеках связана с недостатком препаратов с действующим веществом амоксициллин + клавулановая кислота в целом. Представитель аптечной сети «Апрель» добавил, что спрос на антибиотики разных групп увеличился из-за роста заболеваемости населения.

В середине января газета сообщила, что детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев (свечей) оказался недоступен для покупки в московских аптеках. Росздравнадзор после этого заявил, что на российском рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь.