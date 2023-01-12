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В Росздравнадзоре не нашли признаков дефицита свечей с ибупрофеном

В Росздравнадзоре заявили, что признаков дефицита детских свечей с ибупрофеном нет
Фото: Jeremy Maude / Global Look Press
Фото: Jeremy Maude / Global Look Press

На российском рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь, сообщил Общественный совет при Росздравнадзоре.

По данным системы маркировки лекарственных препаратов, остатки лекарства составляют более 8,5 млн упаковок, что обеспечивает более чем полугодовую потребность населения, заявили в ведомстве.

В Росздравнадзоре отметили, что общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году составил 17,5 млн упаковок, превысив показатель 2021 года. Производство и поставки продолжаются.

«Отсутствие в конкретной аптеке препарата с конкретным торговым наименованием не является признаком дефицита и связано с повышенным спросом со стороны населения в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом», — подчеркнули в совете.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов сообщила, что детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев (свечей) оказался недоступен для покупки в аптеках Москвы. Препарат нашелся лишь в одной аптеке Подмосковья.

В «Еаптеке» рассказали изданию, что располагают только суспензией. При этом такой прием препарата не всегда подходит пациенту, поскольку может вызвать тошноту или иное отторжение. Избежать этого позволяет форма суппозитория.

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По словам главного врача медицинского центра «Лидер-медицина», педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова, дефицит свечей возник с начала этого года из-за небольшого предложения в аптечных сетях и повышенного спроса. Минпромторг сообщал, что к 8 января российские аптеки и дистрибьюторы располагали 14,9 тыс. упаковок ибупрофена в виде свечей. В ведомстве не смогли пояснить, почему препарат мог пропасть из аптек.

Теги
Росздравнадзор ибупрофен аптеки лекарства Москва
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