Полиция назвала причину стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе

Фото: Matthias Schrader / AP

Стрельба в немецкой общине Рот-ам-Зе стала следствием семейной драмы. Об этом РБК сообщили в службе полиции земли Баден-Вюртемберг.

«Есть несколько убитых и раненых, точно количество пока не можем сказать», — добавил представитель ведомства.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный открыл стрельбу в Рот-ам-Зе, подозреваемого задержали. По данным Focus Online, в результате погибли шесть человек. Издание Bild пишет, что жертвами стали члены семьи стрелявшего.

В конце декабря 2019 года неизвестный открыл стрельбу в Берлине. Инцидент произошел в здании, которое находится на одной из центральных улиц — Фридрихштрассе. В полиции сообщили, что мужчина пытался ограбить магазин. В результате никто не пострадал.