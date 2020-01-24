В немецкой общине Рот-ам-Зе неизвестный открыл стрельбу

По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт. Погибли шесть человек, еще двое получили ранения

Фото: Jens-Ulrich Koch / DPA / picture-alliance / ТАСС

Неизвестный открыл огонь в немецкой общине Рот-ам-Зе, по предварительным данным, есть погибшие, сообщается на странице местного отделения полиции в Twitter.

«Это семейная драма, есть несколько убитых и раненых, точно количество пока не можем сказать», — заявили РБК в полиции земли Баден-Вюртемберг.

Подозреваемый был задержан. Нет никаких признаков того, что у него были сообщники, сообщили в полиции.

По данным Focus Online, жертвами стрельбы стали шесть человек. Эту информацию подтверждает источник агентства DPA. Bild пишет, что погибшие — члены семьи стрелка. Позже в полиции подтвердили, что погибли шесть человек, еще двое ранены.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Германии.