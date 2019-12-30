В центре Берлина произошла стрельба

В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на одной из центральных улиц — Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

По ее данным, мужчина несколько раз выстрелил, когда пытался ограбить магазин.

По словам очевидцев, инцидент произошел в кофейне Starbucks на углу улиц Фридрихштрассе и Кохштрассе, неподалеку от контрольно-пропускного пункта Чарли, передает газета Der Tagesspiegel. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция оцепила район пересечения улиц.

26 декабря неизвестные в масках устроили стрельбу во французском городе Безансон. Пострадали три человека, в том числе 14-летний подросток. Как сообщила France Bleu, нападавшие скрылись на скутере, а прибывшие на место происшествия полицейские нашли гильзы от автомата и несработавшую гранату. По информации радиостанции и источников BFM TV, стрельба была связана с наркоторговлей.