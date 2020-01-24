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Китай опубликовал первый снимок нового коронавируса

Ученым удалось выделить и увидеть при помощи электронного микроскопа штамм 2019-nCoV. Это поможет изучить структуру вируса, заявляют они
Фото: chinacdc.cn

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал первый снимок коронавируса 2019-nCoV, сделанный при помощи электронного микроскопа. Он опубликован на сайте ведомства.

В сообщении центра говорится, что экспертам удалось впервые выделить штамм вируса, что позволяет изучить его структуру.

Коронавирусы носят такое название, поскольку их тела окружены выступающими частицами, которые напоминают солнечную корону. На снимке, опубликованном центром, видны эти признаки.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
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К пятнице, 24 января, известно о 875 случаях заболевания пневмонией, вызванной вирусом, в Китае. 26 человек погибли. Случаи заражения также зафиксированы в США, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре, Гонконге, Макао и на Тайване. Десять городов в Центральном Китае были закрыты властями. Самый крупный из них — Ухань, где возникла вспышка заболевания, с населением 12 млн человек. Власти ввели запрет на поездки в общественном транспорте, ограничили автобусное, железнодорожное и авиационное сообщение с соседними городами. Большинство развлекательных учреждений прекратили работу.

В России пока ни одного достоверно зафиксированного случая заболевания не было. На этой неделе несколько пассажиров, прибывших из Китая, были экстренно госпитализированы с подозрением на вирусную пневмонию, однако диагноз не подтвердился. Роспотребнадзор усилил эпидемиологический контроль на границе. Все прибывшие из Китая, у кого обнаруживают симптомы острых респираторных заболеваний, изолируются в обязательном порядке.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, заболевание, Китай, микроскоп
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