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Прокурор рассказал о статусе главы СК по Москве в деле Шакро
Дело Шакро, 14:21
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Прокурор рассказал о статусе главы СК по Москве в деле Шакро
Руководитель ГСУ СК по Москве Дрыманов проходит свидетелем по делу о взятках, которые офицеры СКР брали от доверенных лиц вора в законе Шакро Молодого. Накануне гособвинитель заявил о причастности Дрыманова к получению взятки

Начальник Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов является свидетелем в деле о взятках для высокопоставленных офицеров ведомства и их связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодым). Об этом заявил гособвинитель Борис Локтионов на заседании Мосгорсуда, который в среду, 24 января, продолжает рассматривать уголовное дело против генерала СКР Михаила Максименко.

«Дрыманов у нас на сегодняшний день является свидетелем, его процессуальный статус определен органами предварительного расследования», — заявил Локтионов.

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Так он ответил на ходатайство адвоката Максименко Андрея Гривцова, который попросил суд истребовать в СКР данные о результатах служебной проверки, которая проводилась в отношении Дрыманова.

«В деле лишь имеются указания, что материалы в отношении Дрыманова 3 ноября 2017 года были выделены в отдельное производство и направлены для проведения проверки в Следственный комитет. Учитывая, что никаких сообщений о привлечении к ответственности столь высокопоставленного лица в СМИ не было, а все возможные процессуальные сроки уже прошли, можно предполагать, что в возбуждении уголовного дела было отказано», — заявил Гривцов.

Как отмечает знакомый с результатами расследования источник РБК, изменить Дрыманову статус свидетеля на статус обвиняемого может только руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «До сих пор он этого не сделал». 

Дрыманов сейчас продолжает занимать должность начальника ГСУ Москвы. Накануне, оглашая обвинительное заключение, Локтионов упомянул его в числе офицеров, получивших взятку за освобождение из СИЗО двоих подручных вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).  «Дрыманов, Никандров и Крамаренко [высокопоставленные офицеры СКР] за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве [бизнесмена] Смычковского, приняли меры для освобождения из-под стражи [участников ОПГ] Кочуйкова и Романова путем незаконной переквалификации преступного деяния», — заявил гособвинитель. Сам Дрыманов заявил РБК, что ему «ничего не известно» о словах гособвинителя, и отказался от дальнейших комментариев.

Начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и и.о. заместителя ГСУ СКР по Москве Денис Никандров были задержаны по делу о взятке 19 июля 2016 года. ​

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Следственный комитет , Александр Дрыманов , Шакро Молодой
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