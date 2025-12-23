Вэнс фразой «попал под поезд» описал тренировку с «морскими котиками»

Вице-президент США бегал, преодолевал полосу препятствий и плавал на лодке в океане, тренировка продлилась 90 минут. После нее Вэнс сказал, что до сих пору чувствует себя «словно попал под товарный поезд»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел 90-минутную тренировку с «морскими котиками» (SEAL, подразделение сил специальных операций ВМС Соединенных Штатов). Об этом он рассказал на своей странице в X.

По словам Вэнса, военнослужащие во время тренировки отнеслись к нему снисходительно, но он до сих пор чувствует себя «словно попал под товарный поезд». «Мы так благодарны всем нашим воинам, которые обеспечивают нашу безопасность и придерживаются самых высоких стандартов в любой точке мира!» — отметил вице-президент.

На фотографиях с тренировки видно, как Вэнс с военнослужащими несет бревна, плавает на лодке в океане, совершает пробежку по пляжу и преодолевает полосу препятствий. Как уточняет Fox News, тренировка прошла в Калифорнии.

Вэнс поступил в американскую армию сразу после окончания школы, он пошел в Корпус морской пехоты США в 2003 году и отслужил четыре года, в том числе был военным корреспондентом в Ираке, но в боевых действиях не участвовал. По окончании службы получил медали, а потом начал карьеру юриста.

Американское спецподразделение SEAL (дословно аббревиатура, складывающая из слов Sea — море, Air — воздух и Land — земля, переводится как «морской котик») занимается разведывательными, диверсионными, штурмовыми, спасательными и другими видами операций. Военнослужащие из этого подразделения участвовали в вооруженных конфликтах во Вьетнаме, Ираке, Сомали и других странах. «Морские котики» также известны тем, что участвовали в ликвидации лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Усаму бен Ладена в 2011 году.