В Москве разоблачили схему легализации мигрантов через фирму-однодневку
Сотрудники полиции задержали работниц московской строительной компании, которые через фирму-однодневку регистрировали мигрантов и продлевали их сроки пребывания. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По версии следствия, сотрудницы компании и их сообщники фиктивно устраивали на работу иностранцев в фирму-однодневку. Это позволяло мигрантам получить регистрацию и продлить сроки пребывания в России.
Сами подозреваемые при помощи этой схемы уклонялись от уплаты налогов и страховых взносов, что давало им конкурентное преимущество.
Следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции — ст. 322.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.
Материал дополняется
