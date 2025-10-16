 Перейти к основному контенту
Ограничения для мигрантов⁠,
0

В Москве разоблачили схему легализации мигрантов через фирму-однодневку

Сюжет
Ограничения для мигрантов

Сотрудники полиции задержали работниц московской строительной компании, которые через фирму-однодневку регистрировали мигрантов и продлевали их сроки пребывания. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По версии следствия, сотрудницы компании и их сообщники фиктивно устраивали на работу иностранцев в фирму-однодневку. Это позволяло мигрантам получить регистрацию и продлить сроки пребывания в России.

Сами подозреваемые при помощи этой схемы уклонялись от уплаты налогов и страховых взносов, что давало им конкурентное преимущество.

ФСБ раскрыла канал нелегальной миграции из Узбекистана на Камчатку
Общество
Фото:Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции — ст. 322.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Материал дополняется

Материалы по теме
