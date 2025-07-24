 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Ограничения для мигрантов ,  
0 

В Москве разоблачили организаторов нелегальной миграции из арабских стран

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Военные следователи возбудили уголовное дело по поводу организации незаконной миграции граждан из арабских стран и их транзита в страны Евросоюза. Об этом сообщило Главное военное следственное управление СК в своем телеграм-канале.

Фигуранты дела — подозреваемые Хуссам Альмдавер и Екатерина Кондратьева. Оба обвиняются в даче взятки в особо крупном размере и организации незаконного въезда в Россию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Москве и области — ч. 5 ст. 291, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса.

МВД приступило к выдворению семьи мигрантов из-за изнасилования девочки
Общество
Фото:СУ СК России по Калужской области

Следствием установлено, что в течение прошлого и текущего года Альмдавер и Кондратьева за плату организовали незаконный въезд иностранцев в Россию, а также помогали им попасть на территорию Евросоюза.

По решению суда Кондратьева арестована. Расследование продолжается.

Ранее полиция Владивостока направила в суд уголовное дело о незаконной миграции, организованной через фиктивные браки. Всего по делу проходят пятеро мужчин и женщин из России. Признанные фиктивными браки были аннулированы по решению суда.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
уголовное дело миграция Москва
Материалы по теме
В Подмосковье арестовали убившего инвалида мигранта
Общество
Несовершеннолетним мигрантам грозит депортация за изнасилование девочки
Общество
Госдума одобрила передачу МВД информации о детях мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
Залужный не исключил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034-го Политика, 17:23
Еще один автозавод решил сократить рабочую неделю из-за падения рынка Бизнес, 17:22
Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря Общество, 17:22
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Женщина передумала лететь на разбившемся Ан-24 из-за болезни внучки Общество, 17:18
В Москве разоблачили организаторов нелегальной миграции из арабских стран Общество, 17:12
Эксперты назвали список перспективных криптовалют для инвестиций Крипто, 17:07
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Белоусову показали автоматизированную систему управления частями в бою Политика, 16:57
Tank 500 в России получит новую комплектацию с гибридным двигателем Авто, 16:55
В авиакомпанию «Ангара» после авиакатастрофы пришли силовики Общество, 16:48
Суд прекратил рассмотрение апелляции владельца «Торпедо» на арест Спорт, 16:45
Autonews испытал седан Lada Iskra с механикой. Впечатления от тест-драйва Авто, 16:43
Появились фото с места крушения Ан-24 в Приамурье Общество, 16:28
Кто-то перевел нетронутые 14 лет биткоины. Их цена выросла в 300 тыс. раз Крипто, 16:28