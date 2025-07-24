В Москве разоблачили организаторов нелегальной миграции из арабских стран

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Военные следователи возбудили уголовное дело по поводу организации незаконной миграции граждан из арабских стран и их транзита в страны Евросоюза. Об этом сообщило Главное военное следственное управление СК в своем телеграм-канале.

Фигуранты дела — подозреваемые Хуссам Альмдавер и Екатерина Кондратьева. Оба обвиняются в даче взятки в особо крупном размере и организации незаконного въезда в Россию иностранных граждан и их незаконного пребывания в Москве и области — ч. 5 ст. 291, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса.

Следствием установлено, что в течение прошлого и текущего года Альмдавер и Кондратьева за плату организовали незаконный въезд иностранцев в Россию, а также помогали им попасть на территорию Евросоюза.

По решению суда Кондратьева арестована. Расследование продолжается.

Ранее полиция Владивостока направила в суд уголовное дело о незаконной миграции, организованной через фиктивные браки. Всего по делу проходят пятеро мужчин и женщин из России. Признанные фиктивными браки были аннулированы по решению суда.