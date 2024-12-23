Мосгорсуд сократил срок бывшему главе «Автодора» по делу о стройке ЦКАД

Сергея Кельбаха осудили за злоупотребление должностными полномочиями, из-за чего увеличился срок строительства и стоимость ЦКАД. В июне ему дали 12 лет по этому делу, теперь срок сокращен на три года

Сергей Кельбах (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Мосгорсуд сократил с 12 до девяти лет срок заключения бывшему главе «Автодора» Сергею Кельбаху по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2014–2018 годах. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«По совокупности преступлений суд окончательно назначил Кельбаху С.В. наказание в виде девяти лет лишения свободы», — сказано в сообщении.

РБК обратился за комментарием к адвокату Кельбаха Игорю Фетисову.

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Прежний приговор вынес Тверской районный суд в июне. Помимо лишения свободы с Кельбаха тогда постановили взыскать почти 1,9 млрд руб. в пользу Минтранса. СК оценивал ущерб от действий чиновника более чем в 2 млрд руб.

По версии следствия, Кельбах действовал из соображений карьерного роста и получения премий, что привело к нарушению сроков строительства ЦКАД и увеличению стоимости работ.

Президент Владимир Путин в 2018 году потребовал разобраться со срывом пуска первого участка дороги и ростом стоимости строительства с 300 млрд до 313 млрд руб. В 2019-м было заведено соответствующее уголовное дело. В 2021-м Кельбах был задержан и отправлен под домашний арест. На этот момент он уже был советником генерального директора РЖД.

В деле Кельбаха было три эпизода.

В 2015-м он согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию на 3,9 млн руб. в Газпромбанке в рамках строительства ЦКАД. ГПБ называл выдачу банковской гарантии законной.

В 2017-м он неправомерно предоставил аванс на 2 млрд руб. компании Араза Агаларова «Крокус Интернешнл», с которой было заключено инвестиционное соглашение о строительстве участка ЦКАД на юге Подмосковья на 48 млрд руб. Компания отмечала, что на авансы была предусмотрена выплата не более 30% от общего размера госучастия в проекте и все авансы выплачивались в этих пределах.

Также он необоснованно принял и оплатил ОАО «Союздорпроект» выполненную, но не предусмотренную федеральной целевой программой разработку документации по планировке территории строительства пускового комплекса № 2 ЦКАД, бюджет потерял 132,6 млн руб.

Адвокат Кельбаха заявлял, что его подзащитный не мог единолично принимать решения по строительству, а деньги в рамках спорных сделок распределялись уже после его увольнения из госкомпании (он работал там до 2019-го).