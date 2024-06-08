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Для экс-главы «Автодора» запросили 14 лет по делу о строительстве ЦКАД

Для экс-главы «Автодора» Кельбаха запросили 14 лет по делу о строительстве ЦКАД
Сергея Кельбаха обвиняют в злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области в 2014-2018 годах. Ущерб следствие оценивает более чем в 2 млрд руб.

Прокурор в ходе прений запросил для бывшего председателя правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха 14 лет колонии общего режима по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2014-2018 годах, пишет газета «Коммерсантъ».

Судебный процесс над 65-летним Кельбахом, обвиняемым по ч. 3 ст. 285 УК, идет в Тверском суде Москвы с мая 2022 года. Дело против него было возбуждено в марте 2019 года. Как пишет издание, сначала экс-главу «Автодора» подозревали в хищениях при строительстве ЦКАД. На тот момент он уже уволился из компании по собственному желанию и был советником главы ОАО «РЖД» Олега Белозерова по инвестиционным вопросам. В октябре 2021 года Кельбах был задержан, ему предъявили обвинение в злоупотреблениях полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди ЦКАД. Басманный суд отправил его под домашний арест.

«Автодор» был заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства. Как полагают в СК, из-за действий экс-главы госкомпании были не только нарушены сроки строительства дороги, но и увеличилась ее стоимость.

Суд отправил бывшего главу «Автодора» под домашний арест
Общество
Сергей Кельбах

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию на 3,9 млн руб. в Газпромбанке, а в 2017 году — неправомерное предоставление дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл», возглавляемому Арасом Агаларовым, на 2 млрд руб. В 2015 году компания Агаларова сменила прежнего подрядчика «Стройгазконсалтинг», который за год после выигрыша тендера так ничего и не построил. На строительство, содержание и ремонт первого участка ЦКАД между Минским шоссе и трассой М4 «Дон» протяженностью 49 км «Крокус интернешнл» было выделено в общей сложности 48 млрд руб. Однако, как полагает СК, и первый, и второй подрядчик расходовали эти средства не по целевому назначению.

Кроме того, Кельбах необоснованно принял и оплатил ОАО «Союздорпроект» выполненную, но не предусмотренную программой разработку документации по планировке территории строительства пускового комплекса № 2 ЦКАД, в результате бюджет лишился еще 132,6 млн руб. Общий ущерб следствие оценивает более чем в 2 млрд руб.

В СК считают, что обвиняемый действовал из соображений карьерного роста и получения премий.

Адвокат бывшего главы «Автодора» ранее заявлял, что тот не мог единолично принимать решения по строительству, а деньги в рамках спорных сделок распределялись уже после увольнения Кельбаха из «Автодора».

В октябре 2018 года президент Владимир Путин поручил разобраться со срывом пуска первого участка ЦКАД и увеличением стоимости ее строительства с 300 млрд до 313 млрд руб. В ходе проверки Генпрокуратура и Счетная палата выявили масштабные нарушения при строительстве дороги.

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Елена Чернышова
Сергей Кельбах Автодор
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