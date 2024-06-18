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Общество ,  
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Суд приговорил экс-главу «Автодора» к 12 годам и взыскал с него ₽2 млрд

Суд признал экс-главу «Автодора» Сергея Кельбаха виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве ЦКАД и приговорил его к 12 годам. Ущерб от действий топ-менеджера следствие оценивало более чем в 2 млрд руб.
Сергей Кельбах
Сергей Кельбах (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Во вторник, 18 июня, Тверской районный суд Москвы отправил на 12 лет в колонию общего режима бывшего председателя правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха, сообщили РБК в суде. Суд также постановил взыскать с него почти 1,9 млрд руб. в пользу Минтранса.

Кельбах осужден по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2014–2018 годах. Экс-глава госкомпании был взят под стражу в зале суда. 

Обвинение запрашивало для него 14 лет в колонии общего режима.

По версии следствия, действия Кельбаха привели к нарушению сроков строительства ЦКАД, в результате чего увеличилась его стоимость. Как полагает следствие, обвиняемый действовал из соображений карьерного роста и получения премий. Следственный комитет оценил ущерб от действий экс-главы «Автодора» более чем в 2 млрд руб.

Топ-менеджер госкомпании, являвшейся заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства, был задержан в октябре 2021 года. В то время он уже не работал в «Автодоре», а был советником главы РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам.

Адвокат Кельбаха Игорь Фетисов сказал РБК, что защита будет обжаловать приговор.

Для экс-главы «Автодора» запросили 14 лет по делу о строительстве ЦКАД
Общество
Сергей Кельбах

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, о чем сообщал генеральный прокурор Юрий Чайка. На совещании с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным он рассказывал, что расследование в отношении экс-главы «Автодора» ведется из-за «большого объема нарушений». Разобраться со срывом пуска первого участка ЦКАД и удорожанием строительства с 300 млрд до 313 млрд руб. в 2018 году поручил президент Владимир Путин. Генпрокуратура и Счетная палата нашли масштабные нарушения при строительстве дороги.

В деле Кельбаха три эпизода. По версии следствия, в 2015 году обвиняемый согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию на 3,9 млн руб. в Газпромбанке. В пресс-службе Газпромбанка сообщали, что выдавали банковскую гарантию, упомянутую следствием, на законных основаниях в рамках активного и долгосрочного участия банка в проекте строительства ЦКАД.

Следствие также считает, что Кельбах неправомерно предоставил аванс компании Араза Агаларова «Крокус Интернешнл» на 2 млрд руб. В августе 2015 года «Автодор» подписал с «Крокус Интернешнл» соглашение о долгосрочном инвестиционном сотрудничестве на строительство и содержание первого пускового комплекса ЦКАД (ЦКАД-1) протяженностью 49,5 км (96–146-й км) по территории городского округа Домодедово, Подольского района Московской области, Троицкого административного округа Москвы и Наро-Фоминского района Московской области. Общая стоимость этого участка составляла 48,9 млрд руб. с НДС (из них 6,7 млрд руб. вкладывал «Крокус»), дорога должна быть сдана в октябре 2020 года. Церемония открытия состоялась в июле 2021 года.

Как заявляет Следственный комитет, на строительство, содержание и ремонт первого участка ЦКАД между Минским шоссе и трассой М4 «Дон» протяженностью 49 км «Крокус Интернешнл» было выделено в общей сложности 48 млрд руб., но подрядчики расходовали эти средства не по целевому назначению.

В рамках этого контракта в 2017 году «Крокус» получил аванс 2 млрд руб., предоставление которого оспаривает СК. «Все авансы выплачивались в пределах 30% от государственного финансирования (то есть на авансы предусмотрена выплата не более 30% от общего размера госучастия в проекте. — РБК), и они были обеспечены гарантией Сбербанка», — заявлял РБК представитель «Крокуса».

Третий эпизод связан с тем, что Сергей Кельбах, как утверждало следствие, необоснованно принял и оплатил ОАО «Союздорпроект» выполненную, но не предусмотренную федеральной целевой программой разработку документации по планировке территории строительства пускового комплекса № 2 ЦКАД. В результате бюджет потерял еще 132,6 млн руб.

С октября 2021 года Сергей Кельбах находился под домашним арестом по решению Басманного районного суда. В суде адвокат бывшего главы «Автодора» заявлял, что его подзащитный не мог единолично принимать решения по строительству, а деньги в рамках спорных сделок распределялись уже после увольнения Кельбаха из госкомпании.

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Теги
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Автодор Сергей Кельбах приговор Тверской суд злоупотребление полномочиями уголовное дело ЦКАД Минтранс РЖД Араз Агаларов Москва Группа Компаний Крокус Подмосковье ...

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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