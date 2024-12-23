Маркетплейсам запретили продавать пневматику подросткам

Теперь карточка товаров, конструктивно схожих с оружием, имеет возрастную маркировку, а доступ к ней возможен только после подтверждения совершеннолетия. Меры приняты для профилактики детского травматизма, отметили в прокуратуре

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Минпромторг по предложению Генпрокуратуры России запретил маркетплейсам продавать несовершеннолетним пневматическое оружие или конструктивно схожее мощностью от 0,5 до 3 Дж, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Результаты надзорной деятельности показывают обострение проблем, связанных с беспорядочным применением, чаще всего подростками, безлицензионной пневматики. В ряде регионов страны зафиксированы трагические последствия безответственного использования конструктивно сходных с пневматическим оружием изделий», — заявили в прокуратуре.

Там указали, что пневматика продается в том числе через интернет-магазины, причем такие товары можно приобрести без лицензии и не надо регистрировать.

В связи с этим Генпрокуратура предложила внести изменения в правила продажи пневматического оружия и других изделий с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж (независимо от калибра), после чего Минпромторг внес изменения в стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров.

«Теперь карточка конструктивно схожих с оружием изделий, имеет возрастную маркировку, а доступ к ней возможен только после подтверждения достижения покупателем совершеннолетия. Продавцы и сотрудники пунктов выдачи заказов обязаны передать товар исключительно лицам, предъявившим документ, удостоверяющий личность и возраст», — подчеркнули в прокуратуре.

Закон делит пневматику на несколько типов в зависимости от дульной энергии — до 3 Дж, до 7,5 Дж, до 25 Дж и свыше 25 Дж.

К первой категории, до 3 Дж, относится подавляющее большинство пневматических пистолетов, доступных в свободной продаже. Если дульная энергия не превышает 3 Дж, то такое оружие ранее мог купить даже ребенок.

Образцы, которые относятся ко второй категории, уже являются оружием, классифицируемым как спортивное или охотничье. Согласно пояснению МВД, пневматическое оружие с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно в России регистрации не подлежит, но такое оружие могут купить только совершеннолетние граждане.

Хранение оружия, купленного без лицензии, осуществляется без разрешения на хранение. Также запрещены ношение и перевозка пневматического оружия в заряженном или снаряженном состоянии и использование его в границах населенных пунктов вне помещений и участков местности, специально приспособленных для спортивной стрельбы.