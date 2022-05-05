В Пушкино неизвестный из пневматики ранил ребенка на детской площадке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Представитель Абрамовича опроверг данные об отказе списать долг «Челси» Спорт, 21:14
Лукашенко назвал неприемлемой потерю Украиной целостности и независимости Политика, 21:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:58
Bloomberg подсчитал потери иностранных банков после начала спецоперации Финансы, 20:49
Молодежный чемпионат мира по хоккею вместо России пройдет в Канаде Спорт, 20:49
Минобороны сообщило о сбитом у острова Змеиный беспилотнике Bayraktar TB2 Политика, 20:46
В Пушкино неизвестный из пневматики ранил ребенка на детской площадке Общество, 20:36
В Китае сообщили о планах снова перенести Универсиаду в Чэнду из-за COVID Спорт, 20:33
Лукашенко назвал условие для завершения конфликта на Украине за неделю Политика, 20:24
Организаторы заявили о проведении «Бессмертного полка» в Берлине без лент Общество, 20:17
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 19:55
Лукашенко заявил, что Минск не будет участвовать в операции на Украине Политика, 19:52
Радио «Радонеж» сообщило о блокировке YouTube-трансляции за дискриминацию Технологии и медиа, 19:41
Задержанного в Испании блогера Шария отпустили под подписку о невыезде Политика, 19:40
Общество ,  
0 

В Пушкино неизвестный из пневматики ранил ребенка на детской площадке

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На детской площадке во дворе одного из домов на улице Инессы Арманд в подмосковном Пушкино неизвестный выстрелил из пневматического оружия и ранил мальчика 2009 года рождения, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД России по Московской области.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск совершившего противоправное деяние», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Московской области и направил запрос в пресс-службу Минздрава Московской области.

Неизвестный открыл стрельбу в детском саду в Ульяновской области
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

5 мая пьяный мужчина выстрелил по калитке детского сада в Ярославле, его оперативно задержали, сообщил в Telegram врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. В региональном управлении МВД уточнили, что неизвестного задержали на улице Фурманова в Ленинском районе. По данным МВД, никто не пострадал, при задержании у мужчины изъяли нож и обрез.

Материалы к статье
Теги
детская площадка Пушкино пневматическое оружие ребенок стрельба Ярославль МВД
Материалы по теме
Неизвестный открыл стрельбу в детском саду в Ульяновской области
Общество
В Бурятии отчим выстрелил из ружья по ногам двух подростков
Общество
В Красноярске арестовали пришедшую с ружьем в детский сад девушку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter