В Пушкино неизвестный из пневматики ранил ребенка на детской площадке

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На детской площадке во дворе одного из домов на улице Инессы Арманд в подмосковном Пушкино неизвестный выстрелил из пневматического оружия и ранил мальчика 2009 года рождения, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД России по Московской области.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск совершившего противоправное деяние», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Московской области и направил запрос в пресс-службу Минздрава Московской области.

5 мая пьяный мужчина выстрелил по калитке детского сада в Ярославле, его оперативно задержали, сообщил в Telegram врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. В региональном управлении МВД уточнили, что неизвестного задержали на улице Фурманова в Ленинском районе. По данным МВД, никто не пострадал, при задержании у мужчины изъяли нож и обрез.