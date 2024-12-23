Убивший репортера «Фонтанки» полковник сознался в другом преступлении

Смирнов сознался в убийстве директора Балтийского судомеханического завода Игоря Малькина, расследовавшемся с 1998 года. Тот погиб при дистанционном подрыве взрывчатки, установленной в машине

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Полковник МВД в отставке, экс-замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в госорганах) оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов, ранее признавший вину в убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, сознался в еще одном преступлении. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Смирнов признался, что организовал убийство сотрудника одного из петербургских заводов. Он рассказал, что 15 июня 1998 года группа из трех человек под видом сотрудников милиции остановила автомобиль на дороге, ведущей на Турухтанные острова (ныне не существуют, топоним используется как наименование местности в Кировском районе).

В автомобиле находились работники указанного завода, сообщили в СК. Отвлекая внимание пассажиров, один из участников группы поместил под водительское сиденье взрывное устройство, которое затем было приведено в действие дистанционно. Один из сотрудников завода погиб на месте при взрыве.

Речь идет об убийстве директора Балтийского судомеханического завода Игоря Малькина: в машине вместе с ним, предположительно, находились его заместитель по кадрам Владимир Сериков и водитель Михаил Петухов.

Дело о заказном убийстве (пп. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК) было возбуждено еще в 1998 году, однако расследовалось до сих пор. В апреле и ноябре текущего года силовики задержали заказчика и другого соучастника преступления. Еще два участника преступной группы к тому времени уже умерли.

Смирнову 60 лет, он был задержан в мае 2024 года. Мужчину подозревают в нескольких убийствах, в том числе журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, пропавшего без вести в июне 2004 года. 23 декабря «Фонтанка» сообщила, что полковник сознался в убийстве журналиста и показал место, где захоронено его тело.

Максимов писал о коррупции в правоохранительных органах. Среди его героев был и Смирнов с коллегами. После того как журналисту удалось собрать материалы по очередному делу, связанному со взяткой таможенным органам, он бесследно исчез.

По данным телеканала 78.ru, Смирновым руководил криминальный авторитет Колесников, который сейчас находится за границей. По данным «Фонтанки», один из «провокаторов» Смирнова, «подвязанный» на некие СМИ, вышел на Максимова и пригласил его поучаствовать в проектах. Они встретились в доме на Фурштатской, 26, где была подготовлена засада из четырех человек: Смирнова, оперативника Андрея Пятова и еще двух подельников — Меликсетова и Мещерова. Смирнов задушил журналиста и увез тело на служебной машине.

«Убивал вместе с Меликсетовым. Сначала оглушили ударом трубой по голове, потом на шнурке подвесили к шведской стенке и задушили», — приводила «Фонтанка» выдержку из протокола допроса Смирнова.

Смирнов рассказал, что решил встретиться с Максимовым после того, как узнал о подготовке статьи про себя насчет провокации в отношении замначальника Пулковской таможни. «Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки <…>, и у меня родилась мысль: убью!» — сказал он на допросе.

По данным «Фонтанки», Смирнов ушел в отставку в 2019 году по выслуге лет.