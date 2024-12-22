 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В больницу после массового ДТП в Москве попали 14 человек

В больницу после массового ДТП с автобусом в Москве попали 14 человек

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Количество пострадавших после столкновения грузовика, автобуса и трех автомобилей на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара на юге Москвы выросло до 14, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«До 14 возросло количество пострадавших», — сказал собеседник агентства.

«РИА Новости» уточнило, что пострадали 15 человек, 14 из них были госпитализированы. В агентстве добавили, что среди пострадавших в этой аварии — два сотрудника МЧС. Кроме того, в ДТП пострадал один ребенок, предварительно, у него сотрясение мозга, его доставили в больницу. РЕН ТВ сообщает о 17 пострадавших в ДТП.

Вечером 22 декабря КАМАЗ проехал перекресток на красный сигнал светофора. После этого он врезался в автобус и три машины.

14 декабря в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Тогда пострадали четыре человека.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ДТП Москва ДТП с автобусом пострадавшие
Материалы по теме
В Париже в ДТП погибла модель и телеведущая Светлана Савицкая
Общество
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Ульяновске
Общество
Прокуратура начала проверку по ДТП с автобусом в Забайкалье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Фицо объяснил встречу с Путиным реакцией на слова Зеленского про транзитПолитика, 00:32
Водитель в Петербурге сбил шесть человек у перехода и скрылсяОбщество, 00:15
Мужчину задержали за попытку поджога у отдела МВД в Тульской областиОбщество, 00:11
Трамп решил утвердить в США только два полаПолитика, 00:01
Власти вернулись к обсуждению схемы поставок газа на КамчаткуБизнес, 00:00
Из-за атаки ВСУ в Брянской области погибла женщинаОбщество, 22 дек, 23:34
В больницу после массового ДТП в Москве попали 14 человекОбщество, 22 дек, 23:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин и Фицо завершили переговорыПолитика, 22 дек, 22:56
Жительницу Петушков задержали за поджог отдела полицииОбщество, 22 дек, 22:41
Зурабишвили дала «Грузинской мечте» неделю на назначение новых выборовПолитика, 22 дек, 22:39
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 22 дек, 22:10
В Петербурге нашли мертвой мать внука актрисы Марии ШукшинойОбщество, 22 дек, 22:08
Конькобежец Кулижников заявил, что скептически отнесся к допуску ISUСпорт, 22 дек, 22:02
Песков рассказал, когда был запланирован визит Фицо в РоссиюПолитика, 22 дек, 21:58