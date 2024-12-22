В больницу после массового ДТП в Москве попали 14 человек
Количество пострадавших после столкновения грузовика, автобуса и трех автомобилей на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара на юге Москвы выросло до 14, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«До 14 возросло количество пострадавших», — сказал собеседник агентства.
«РИА Новости» уточнило, что пострадали 15 человек, 14 из них были госпитализированы. В агентстве добавили, что среди пострадавших в этой аварии — два сотрудника МЧС. Кроме того, в ДТП пострадал один ребенок, предварительно, у него сотрясение мозга, его доставили в больницу. РЕН ТВ сообщает о 17 пострадавших в ДТП.
Вечером 22 декабря КАМАЗ проехал перекресток на красный сигнал светофора. После этого он врезался в автобус и три машины.
14 декабря в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Тогда пострадали четыре человека.
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов