В больницу после массового ДТП с автобусом в Москве попали 14 человек

В больницу после массового ДТП в Москве попали 14 человек

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Количество пострадавших после столкновения грузовика, автобуса и трех автомобилей на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара на юге Москвы выросло до 14, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«До 14 возросло количество пострадавших», — сказал собеседник агентства.

«РИА Новости» уточнило, что пострадали 15 человек, 14 из них были госпитализированы. В агентстве добавили, что среди пострадавших в этой аварии — два сотрудника МЧС. Кроме того, в ДТП пострадал один ребенок, предварительно, у него сотрясение мозга, его доставили в больницу. РЕН ТВ сообщает о 17 пострадавших в ДТП.

Вечером 22 декабря КАМАЗ проехал перекресток на красный сигнал светофора. После этого он врезался в автобус и три машины.

14 декабря в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Тогда пострадали четыре человека.