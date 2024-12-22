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В Москве 10 человек пострадали в ДТП с КАМАЗом, автобусом и легковушками

В Москве 10 человек пострадали в ДТП с КАМАЗом, автобусом и тремя легковушками
Сюжет
Новости Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Грузовик, автобус и три автомобиля столкнулись на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

По предварительным данным, пострадали по меньшей мере десять человек.

«Водитель автомобиля «КАМАЗ» проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и 3 автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора», — сказано в сообщении.

По данным РЕН ТВ, количество пострадавших увеличилось до 14 человек, из них 12 пассажиров и два сотрудника МЧС. ТАСС сообщает о 12 пострадавших со ссылкой на оперативные службы. Также агентство передает, что на место ДТП прилетел вертолет.

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Ранее в автомобильной аварии на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека. ДТП произошло на 8-м км Кутузовского проспекта, столкнулись четыре транспортных средства.

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