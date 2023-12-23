Почти 5 млн россиян стали невыездными из-за долгов

ФССП: почти 5 млн россиян не могут выехать за рубеж из-за долгов

Ограничить выезд за границу могут при долгах на сумму свыше 10 тыс. руб. Сейчас таких россиян около 5 млн, годом ранее их было на 3 млн больше

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

К Новому году число россиян, которым запретили выезд из-за неоплаченных долгов, превысило 4,9 млн человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Только в Москве за 11 месяцев этого года было вынесено 742 тыс. постановлений об ограничении выезда. Более половины продолжают действовать перед новогодними праздниками.

Количество невыездных из-за долгов россиян росло вплоть до декабря 2022 года: в 2016 году перед новогодними праздниками их было чуть больше 1 млн, в 2017 году — 1,8 млн, в 2018 году — 3 млн, в 2020 году — 4,1 млн, в 2021 году — 4,6 млн. В конце 2022 года выезд ограничили 8 млн россиян — это рекордный показатель за 15 лет.

По закону «Об исполнительном производстве» ограничить выезд за рубеж могут тем, кто не платит в срок алименты или компенсации при сумме задолженности более 10 тыс. руб., или имеет задолженности по налогам, кредитам, штрафам и коммунальным услугам на сумму более 30 тыс. руб.

Запретить выезд за границу также возможно при наличии требований неимущественного характера. Например, если один родитель сопротивляется передаче ребенка второму родителю вопреки решению суда.