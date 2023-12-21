В Курской области сбили два украинских беспилотника

Минобороны сообщило о двух сбитых над Курской областью беспилотниках

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Попытка атаки дрона была пресечена около 22:00 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Позже в ведомстве добавили, что около 23:30 мск в регионе был сбит еще один украинский дрон.

19 декабря украинский беспилотник попытался совершить атаку в Одинцовском городском округе в Подмосковье, его сбили силы ПВО. На месте падения обломков дрона разрушений и пострадавших не было, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. В Минобороны уточнили, что атака была пресечена в 12:35.

В тот день столичные аэропорты Внуково и Домодедово на время вводили ограничения на прием и вылет самолетов.