На запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи ушли 19 самолетов
Из-за неблагоприятной погоды в районе аэропорта Сочи 19 самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«В случае задержек авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице согласно нормам», — заверили в пресс-службе.
В связи с этим будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погоды, сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.
Воздушная гавань Сочи работает по фактической погоде, добавили в Росавиации. В аэропорту организовали оперативный штаб.
Позже в Росавиации сообщили, что аэропорт Сочи принял ряд рейсов. Там приземлились самолеты из Иркутска и Москвы.
В Сочи начались дожди и сильный ветер, на побережье возможен снег, написал ранее в телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. «Осадки ожидаются до конца понедельника, 25 декабря», — сообщил он.
Копайгородский отметил, что зимние пляжи на время шторма закрыты. В горных районах выпал снег, транспортная доступность без зимней резины ограничена, а объездные трассы работают по фактической погоде, предупредил он.
Накануне краснодарское управление МЧС сообщило, что в Сочи 23, 24 и 25 декабря ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег, ветер с порывами 15–20 м/с, местами до 27 м/с. Ведомство объявило штормовое предупреждение.
Кроме того, на реках ожидается повышение уровня воды. На участке Магри — Веселое прогнозируется сильное волнение моря с высотой волн 4–4,5 м. Также есть опасность формирования смерчей над морем.
В предгорьях ожидается сильное налипание снега на проводах и деревьях, а также гололедица на дорогах, добавили в МЧС. В горах прогнозируется очень сильный снег. Ведомство также заявило об опасности схода лавин в горах на высоте выше 1500 м над уровнем моря.
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