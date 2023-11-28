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Общество ,  
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В Сочи предупредили жителей о смерчах

Мэрия Сочи: до конца 28 ноября возможно формирование смерчей
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

До конца 28 ноября на участке Магри — Веселое в Сочи есть опасность формирования смерчей над морем, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности», — говорится в сообщении.

В Сочи во время шторма обрушилось трехэтажное здание
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В ночь с 26 на 27 ноября на южные регионы России обрушились ураганы и штормы. В Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов. В поселке Лоо Лазаревского района города из-за непогоды обрушилось трехэтажное здание. Сначала оно треснуло, затем посыпалась штукатурка, а позднее развалилось и само строение.

В Крыму после непогоды фиксировали подтопления домов и дорог, свет пропадал у полмиллиона абонентов, было нарушено водоснабжение.

Теги
Сочи Краснодарский край смерч Смерчи непогода
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