Кабмин предложил ввести лицензии для работы дезинсекторов

Дезинсекцию нередко проводят компании, которые специализируются на других услугах, из-за чего работа проводится некачественно, это также может спровоцировать вспышки инфекций, считают в кабмине

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о выдаче лицензий для деятельности дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных (касающихся уничтожения грызунов) компаний. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

Авторы проекта указали, что такие услуги стали активно предлагать непрофильные организации, которые в основном занимаются строительством, торговлей, ремонтом, перевозками, клинингом и другими услугами. При этом они не имеют необходимых специалистов и материально-технической базы, из-за чего качество работ остается низким. Такая деятельность ведет к формированию резистентных штаммов микроорганизмов, что грозит ростом вспышек инфекционных заболеваний.

В частности, в России с 2009 по 2018 год ежегодно выявляли 53–127 случаев туляремии, а самая крупная вспышка была обнаружена в Ханты-Мансийском округе в 2013 году, когда заболели более 1 тыс. человек. В проекте закона отмечается, что ключевыми причинами стали увеличение численности комаров и рост числа контактов с «инфицированными прокормителями» после нарушений при проведении профилактических дератизационных и дезинсекционных мероприятий. Прямой экономический ущерб тогда составил около 140 млн руб.

«Кроме того, только за 2020 год зарегистрировано свыше 550 обращений граждан и юридических лиц на некачественное проведение дезинфекционных мероприятий», — говорится в документе.

Индивидуальные предприниматели и юрлица обязаны получить лицензию не позже 1 марта 2024 года, говорится в проекте.

Регулированием дезинфекционной деятельности власти занялись после отравления арбузом в Москве в сентябре прошлого года. Тогда его приобрели в магазине «Магнит» на Совхозной улице, погибли два человека: девочка-подросток 15 лет и ее 61-летняя бабушка. Мать девочки также госпитализировали с отравлением. Всего были госпитализированы девять жителей Совхозной улицы. В торговой сети после отравления заявили, что убрали всю партию арбузов.

Специалисты Роспотребнадзора нашли в остатках арбуза отравляющие вещества. Следы токсинов обнаружили также в других арбузах из того же магазина. «Вещество для дезинсекции, которое нашли в арбузах в московском «Магните», использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина», — сообщили в ведомстве. При этом в компании «Областной центр дезинфекции», сотрудник которой занимался дезинсекцией помещения, исключили связь химической обработки и гибели людей. Там указали, что дозировки было недостаточно для отравления людей. Аналогичное суждение выразили и опрошенные РБК эксперты.