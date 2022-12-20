В школьной столовой в Красноярском крае отравились 28 детей

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 70,62 (+1,84) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 66,35 (+1,74) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Глава «Роскосмоса» рассказал о «руке помощи» США после утечки на «Союзе» Технологии и медиа, 11:20
главную Почему Запад больше не стремится к росту экономики — The Economis Pro, 11:20
МИД назвал циничной реакцию ООН на видео с расстрелом российских пленных Политика, 11:18
Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевской ленты Общество, 11:14
Ефимов рассказал о торгах на право комплексного развития еще трех промзон Город, 11:14
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 11:10
В Англии напечатали деньги с портретом Карла III. Как они выглядят Life, 11:08
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
ДНР и ЛНР назначили первых сенаторов в Совет Федерации Политика, 11:07
Задорнов предсказал прибыль «Открытия» на уровне 40 млрд руб. Финансы, 11:01
Мосбиржа оценила рост торгов юанем, лирой и белорусским рублем Финансы, 11:00
Мосбиржа запустит платформу для внебиржевых торгов акциями без листинга Инвестиции, 11:00
В Москве открыли официальные елочные базары. Цены и другие подробности Life, 10:59
Как прокачать через облако ИТ-структуру ретейла и онлайн-торговлю РБК и Cloud, 10:49
Промоутер Усика назвал сроки проведения боя с Фьюри Спорт, 10:46
Общество ,  
0 

В школьной столовой в Красноярском крае отравились 28 детей

Лицей № 103 г. Железногорска
Лицей № 103 г. Железногорска (Фото: Прокуратура Красноярского края / Telegram)

28 учеников лицея № 103 города Железногорска в Красноярском крае обратились за медицинской помощью после посещения столовой, сообщили РБК в Межрегиональном управлении ФМБА России Железногорска. По словам представителя управления, в учреждении проводится проверка.

«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Работают эпидемиологи, пищевики — со школой, поставщиком. Персонал обследуется, обследуются контактные лица, дети и взрослые. Проведена дезинфекция в школе — на пищеблоке, в классах. Пищеблок закрыт, школа тоже», — сказал он.

В прокуратуре края уточнили, что у детей выявлена острая кишечная инфекция, пострадавшим школьникам от 7 до 10 лет, они обратились с жалобами на плохое самочувствие с 10 по 19 декабря. Сейчас их состояние удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении. Учащиеся лицея переведены на дистанционное обучение до 30 декабря, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В ГСУ СКР по региону сообщили, что среди пострадавших есть ученики школы № 100. Следователи проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В августе более 20 детей отравились в детском лагере «Юнга» во Владивостоке. Пострадавших госпитализировали, следователи возбудили уголовное дело.

Теги
Красноярский край столовая лицей отравление Школа новости
Материалы по теме
СК завел дело из-за отравления 24 детей в лагере во Владивостоке
Общество
В Якутии с признаками отравления госпитализировали 13 детей
Общество
В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter