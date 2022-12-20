В школьной столовой в Красноярском крае отравились 28 детей

Лицей № 103 г. Железногорска (Фото: Прокуратура Красноярского края / Telegram)

28 учеников лицея № 103 города Железногорска в Красноярском крае обратились за медицинской помощью после посещения столовой, сообщили РБК в Межрегиональном управлении ФМБА России Железногорска. По словам представителя управления, в учреждении проводится проверка.

«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Работают эпидемиологи, пищевики — со школой, поставщиком. Персонал обследуется, обследуются контактные лица, дети и взрослые. Проведена дезинфекция в школе — на пищеблоке, в классах. Пищеблок закрыт, школа тоже», — сказал он.

В прокуратуре края уточнили, что у детей выявлена острая кишечная инфекция, пострадавшим школьникам от 7 до 10 лет, они обратились с жалобами на плохое самочувствие с 10 по 19 декабря. Сейчас их состояние удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении. Учащиеся лицея переведены на дистанционное обучение до 30 декабря, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В ГСУ СКР по региону сообщили, что среди пострадавших есть ученики школы № 100. Следователи проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В августе более 20 детей отравились в детском лагере «Юнга» во Владивостоке. Пострадавших госпитализировали, следователи возбудили уголовное дело.