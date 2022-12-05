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Россияне назвали ожидаемый и идеальный доход в 2023 году

В 2023 году средний ожидаемый доход россиян составит 84 тыс. руб. в месяц вне зависимости от региона и отрасли работы, следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Больше всего, по собственным ожиданиям, рассчитывают получать работники сферы транспорта (92 тыс. руб.) и строительства (90 тыс. руб.). Чуть меньше рассчитывают зарабатывать ежемесячно трудящиеся в индустрии красоты (86 тыс. руб.), IT (83 тыс. руб.) и банковской сферах (82 тыс. руб.).

Идеальный доход в 2023 году, по мнению россиян, равен в среднем 135 тыс. руб. в месяц. Самые высокие цифры в этом контексте называли работники сферы IT (148 тыс. руб.), индустрии красоты (146 тыс. руб.), строительства (139 тыс. руб.), юриспруденции (134 тыс. руб.) и аграрной промышленности (131 тыс. руб.).

Самая большая разница между ожидаемым и идеальным доходом была у работников сферы ретейла и торговли (88%), аграрной промышленности (84%), юриспруденции (83%), маркетинга, рекламы и СМИ (79%), а также специалистов IT-сферы (78%).

Меньше всего эти показатели различались для отраслей туризма (29%), транспорта (34%), общественного питания (37%), банков и финансов (47%), а также культуры и развлечений (49%).

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Уровень дохода, который, по мнению россиян, необходим им для счастья, растет несколько лет подряд. В 2015 году он равнялся 175 тыс. руб., писал портал Superjob. В ноябре 2021 его аналитики провели исследование и выяснили, что эта цифра выросла до 178 тыс. руб. В мае 2022 года россиянам было необходимо уже 190 тыс. руб., показало другое исследование.

При этом в третьем квартале 2022 года реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию  начали снижаться быстрее — до минус 3,4% в годовом выражении против минус 0,8% кварталом ранее, подсчитал Росстат. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что рост доходов населения является при

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