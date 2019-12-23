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Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России
Стоимость праздничного меню на семью из четырех взрослых и одного ребенка в среднем по стране составит 6430,78 руб. Больше всего за год подорожали сыры, апельсины и сливочное масло
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.

Сильнее всего, по данным ведомства, за год подорожали сливочное масло — на 11,17% (цена за 200 г поднялась до 121,53 руб. против 109,32 руб. в 2018-м), апельсины — на 10,87% (до 106,32 руб. за 1 кг, в прошлом году — 95,90 руб.), а также сыры — рост на 10,36% (за 300 г в среднем придется отдать 164,01 руб., в прошлом году — 148,62 руб.).

Больше всего (8,6%) за год подешевели свежие огурцы — до 46,62 руб. за килограмм, в 2018-м году за них платили в среднем 51,21 руб. Кроме того, стоимость лососевой икры снизилась почти на 4,97% и достигла в среднем 729,48 руб. (767,63 руб. в 2018-м). Картофель подешевел на 4,78% — до 16,55 руб. за килограмм вместо 17,38 руб., охлажденная и мороженая курица — на 3,4%, до 143,44 руб. за 1 кг (148,49 руб.).

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране
Общество

Бутылка коньяка отечественного производства (имеет в составе спирты, выдержанные не менее трех лет), по данным ведомства, подешевела на 0,24%. Его цена в магазинах в среднем в этом году составляет 638,1 руб. за 0,5 л вместо 639,65 руб. Российское игристое вино обойдется в 260,11 руб. за 0,75 л, в прошлом году за шампанское платили 249,31 руб. Водка крепостью 40% спирта и выше продается в среднем за 307,84 руб. вместо 301,86 руб. — рост составляет почти 2%. Литр газированной воды обойдется в 43,82 руб. (40,35 руб. в 2018-м) — цена выросла на 8,6%.

Подорожало также мясо: за 1 кг говядины придется заплатить почти 500 руб. (рост на 2,23%), сырокопченая колбаса выросла почти на 5% — с 482 руб. до 504,21 руб. за 500 г. Салат оливье вырос в цене на 4,3% — до 326,47 руб., а сельдь под шубой — на 2,32% (до 157,61 руб. вместо 154,04 руб.).

Праздничный стол перестал быть главной статьей расходов на Новый год
Бизнес

Дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки — в 9528,6 руб., что почти в полтора раза дороже, чем в среднем по стране. Дешевле всего собрать новогоднее угощение для жителей Ингушетии — в среднем потребуется 3,5 тыс. руб. Наибольшее падение цен по сравнению с прошлым годом наблюдается в Республике Алтай (4,67%), Северной Осетии (4,23%) и Кировской области (2,42%).

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Росстат, новогодний стол, цены
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