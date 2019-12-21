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Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране
Застолье выросло в цене на 2,74%, причем сильнее всего подорожали сыр, масло и апельсины. В северных регионах традиционно новогодний стол дороже. А в республиках Северного Кавказа — дешевле всего

Угощение на новогоднем столе для среднестатистического жителя России обойдется в 6430,8 руб. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

За прошедший год застолье подорожало на 2,74%. Самый сильный рост цен эксперты зафиксировали на сыры — 11,17%. На втором месте — апельсины с 10,87% удорожания. Тройку лидеров замыкает сливочное масло — цена на него увеличилась на 10,36%.

В Росстате также собрали данные по регионам. Дороже всего новогодний стол станет для жителей Чукотки, где за него придется заплатить 9528,6 руб., что практически в полтора раза дороже, чем в среднем по стране.

Самое недорогое угощение — в Ингушетии. Там на продукты нужно будет потратить 3,5 тыс. руб.

В городах федерального значения стоимость застолья превышает средние показатели. В Москве это 7933,3 руб., в Санкт-Петербурге — 7060,7 руб. В Крыму за новогодний стол придется отдать 6822 руб.

Праздничный стол перестал быть главной статьей расходов на Новый год
Бизнес

В декабре консалтинговая компания Deloitte выяснила, что в этом году траты россиян на новогодние подарки впервые превысят расходы на праздничный стол. В 2020 году житель России планирует заплатить за празднование Нового года 19,3 тыс. руб., что на 14% выше, чем в прошлом году. Из этих денег 46% россиянин собирается потратить на подарки и 43% — на еду и напитки, что составит 8,9 тыс. и 8,3 тыс. руб. соответственно. Оставшиеся средства он собирается потратить на развлечения. Годом ранее соотношение было 42% против 47%, что равнялось суммам 7 тыс. и 7,9 тыс. руб.

Самыми распространенными товарами, которые россияне выбирали в качестве подарка на Новый год, стали кондитерские изделия (46%) и косметика (46%), 30% предпочитали дарить деньги.

Авторы: Михаил Котляр, Майя Бобенко
Теги: Росстат, Новый год, продукты
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