Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране

Застолье выросло в цене на 2,74%, причем сильнее всего подорожали сыр, масло и апельсины. В северных регионах традиционно новогодний стол дороже. А в республиках Северного Кавказа — дешевле всего

Угощение на новогоднем столе для среднестатистического жителя России обойдется в 6430,8 руб. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

За прошедший год застолье подорожало на 2,74%. Самый сильный рост цен эксперты зафиксировали на сыры — 11,17%. На втором месте — апельсины с 10,87% удорожания. Тройку лидеров замыкает сливочное масло — цена на него увеличилась на 10,36%.

В Росстате также собрали данные по регионам. Дороже всего новогодний стол станет для жителей Чукотки, где за него придется заплатить 9528,6 руб., что практически в полтора раза дороже, чем в среднем по стране.

Самое недорогое угощение — в Ингушетии. Там на продукты нужно будет потратить 3,5 тыс. руб.

В городах федерального значения стоимость застолья превышает средние показатели. В Москве это 7933,3 руб., в Санкт-Петербурге — 7060,7 руб. В Крыму за новогодний стол придется отдать 6822 руб.