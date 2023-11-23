«Коммерсантъ» раскрыл подробности дела экс-замминистра энергетики

Экс-чиновник с помощью фиктивного заключения приобрел треть крупнейшей генерирующей компании Крыма за 150 млн руб., тогда как реальная стоимость превышала 1 млрд руб., считают следователи. Ему грозит до десяти лет заключения

Петр Нидзельский (Фото: Кавашкин Борис / ТАСС)

Дело против бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского связано с фиктивным заключением об убыточности крупнейшей крымской генерирующей компании «КрымТЭЦ», что, по мнению следствия, позволило подконтрольным ему структурам приобрести долю в компании дешевле реальной стоимости. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Совладельцем «КрымТЭЦ» Нидзельский стал еще в 2015 году, приобретя долю 63% через подконтрольную ему Южную энергетическую компанию (ЮЭК). Остальная часть оставалась во владении министерства имущественных и земельных отношений Крыма. Следователи уверены, что чиновник задумал выкупить остальные 37% по заниженной стоимости в 2020-м, после чего было выдано фиктивное заключение об убыточности «КрымТЭЦ» и необходимости приватизации. В документе доля, принадлежавшая крымским властям, оценивалась в 150 млн руб., за эту же цену ЮЭК в 2021 году и приобрела ее, тогда как действительная стоимость равнялась 1,1 млрд руб.

По делу проходит и гендиректор «КрымТЭЦ» Тарас Целый, возглавляющий компанию с 2017 года. Как выяснило издание, крымское МВД возбудило против него дело в октябре 2023 года, после чего его арестовали и этапировали в Москву.

Нидзельский помещен под домашний арест до 18 января 2024 года. Следователи просили отправить его в СИЗО, однако суд отказался, учитывая возраст подозреваемого — ему 78 лет, пишет «Коммерсантъ». Ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Петр Нидзельский родился в 1945 году. Он работал в Минэнерго с 1994 по 2004 год.