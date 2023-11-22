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Политика ,  
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Экс-замминистра энергетики отправили под домашний арест

Суд отправил экс-замминистра энергетики Нидзельского под домашний арест

Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Ему предъявили обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере.  

Нидзельский будет находиться под домашним арестом 1 месяц и 28 суток — до 18 января 2024 года. Ранее следствие просило отправить экс-замминистра под стражу, но суд его отклонил, следует из карточки дела.

Экс-замминистра энергетики задержали по делу о крупном мошенничестве
Общество
Петр Нидзельский

Петр Нидзельский родился в 1945 году. Он работал в Минэнерго с 1994 по 2004 год. Согласно данным СПАРК, Нидзельский владеет «Южной энергетической компанией» (ЮЭК).

«Коммерсантъ» в 2017 году сообщил, что ЮЭК принадлежат 63% акций «КрымТЭЦ» — собственника Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ и Сакских теплосетей. Эти «объекты имеют важное стратегическое социально-экономическое значение для Крыма», сказано на сайте компании. Остальными 37% компании на тот момент владело минимущества республики. В годовом решении единственного акционера «КрымТЭЦ» от 28 июня 2021 года сказано, что владельцем 100% акций является ЮЭК. 

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Теги
Минэнерго домашние кондитерские мошенничество

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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