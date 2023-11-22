Экс-замминистра энергетики отправили под домашний арест

Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Ему предъявили обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Нидзельский будет находиться под домашним арестом 1 месяц и 28 суток — до 18 января 2024 года. Ранее следствие просило отправить экс-замминистра под стражу, но суд его отклонил, следует из карточки дела.

Петр Нидзельский родился в 1945 году. Он работал в Минэнерго с 1994 по 2004 год. Согласно данным СПАРК, Нидзельский владеет «Южной энергетической компанией» (ЮЭК).

«Коммерсантъ» в 2017 году сообщил, что ЮЭК принадлежат 63% акций «КрымТЭЦ» — собственника Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ и Сакских теплосетей. Эти «объекты имеют важное стратегическое социально-экономическое значение для Крыма», сказано на сайте компании. Остальными 37% компании на тот момент владело минимущества республики. В годовом решении единственного акционера «КрымТЭЦ» от 28 июня 2021 года сказано, что владельцем 100% акций является ЮЭК.