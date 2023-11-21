Дептранс Москвы предупредил о новом виде мошенничества

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Столичный департамент транспорта совместно со службой безопасности Московского метрополитена начал сбор информации по факту мошенничества, когда злоумышленники, представившись сотрудниками «отдела закупок» метро, забрали у автодилеров машины под обещание отложенного платежа. Все данные будут переданы в правоохранительные органы. Об этом говорится в официальном Telegram московского дептранса. При этом, по словам источника РБК в столичной мэрии, соответствующее заявление уже направлено, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее в Telegram издания «112» сообщалось о краже четырех автомобилей на сумму около 17 млн руб. у одного из московских автодилеров. Представившись сотрудниками Московского метрополитена и предоставив поддельные документы, мошенники забрали машины прямо из автоцентра.

В пресс-службе дептранса подчеркнули, что все закупки производятся в открытом режиме только через Единую информационную систему. Через электронную почту потенциальным участником госзакупки может быть получен лишь запрос на коммерческое предложение, но никак не отправлены документы с запросом на закупку за подписью начальника столичного метрополитена.