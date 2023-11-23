Владимир Путин оставил за собой прием в гражданство в исключительных случаях

Путин оставил за собой прием в гражданство в исключительных случаях

Новый закон о гражданстве, принятый по инициативе Владимира Путина, вступил в силу с 26 октября 2023 года. Теперь президент утвердил его положения, в частности, порядок рассмотрения вопросов гражданства и принесения присяги

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства России. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

«Утвердить прилагаемые: положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка с текстом присяги гражданина РФ», — говорится в указе. При этом сам текст присяги гражданина России остался без изменений.

Этим 173-страничным документом утверждены и другие документы, бланки и прочее, касающееся вопросов гражданства. В частности, решение большинства вопросов о гражданстве было передано в ведение МВД и МИДа, тогда как в ведении у главы государства теперь находится только прием в гражданство в исключительном порядке. Прежние нормативные акты, действовавшие до принятия нового закона, утрачивают силу.

Новый закон «О гражданстве», принятый по инициативе Путина, вступил в силу в России с 26 октября 2023 года. Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство России более чем для 20 категорий лиц. В частности, появилась возможность упрощенного получения российского паспорта иностранцами, заключившими контракт о службе в вооруженных силах России на срок не менее года.

В законе также перечислены условия, при которых возможна потеря российского гражданства. Это совершение «действий, создающих угрозу национальной безопасности» страны, а также преступлений, предусмотренных в том числе ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) и др. — всего перечислены свыше 60 статей кодекса, в том числе связанные с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность.

Кроме этого, появился институт прекращения гражданства России вместо отмены решений о приеме в гражданство. Так, гражданство может быть прекращено при совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности России. При этом не допускается возможность прекращения гражданства России, приобретенного по рождению.