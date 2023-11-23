Путин оставил за собой прием в гражданство в исключительных случаях
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства России. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.
«Утвердить прилагаемые: положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка с текстом присяги гражданина РФ», — говорится в указе. При этом сам текст присяги гражданина России остался без изменений.
Этим 173-страничным документом утверждены и другие документы, бланки и прочее, касающееся вопросов гражданства. В частности, решение большинства вопросов о гражданстве было передано в ведение МВД и МИДа, тогда как в ведении у главы государства теперь находится только прием в гражданство в исключительном порядке. Прежние нормативные акты, действовавшие до принятия нового закона, утрачивают силу.
Новый закон «О гражданстве», принятый по инициативе Путина, вступил в силу в России с 26 октября 2023 года. Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство России более чем для 20 категорий лиц. В частности, появилась возможность упрощенного получения российского паспорта иностранцами, заключившими контракт о службе в вооруженных силах России на срок не менее года.
В законе также перечислены условия, при которых возможна потеря российского гражданства. Это совершение «действий, создающих угрозу национальной безопасности» страны, а также преступлений, предусмотренных в том числе ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) и др. — всего перечислены свыше 60 статей кодекса, в том числе связанные с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность.
Кроме этого, появился институт прекращения гражданства России вместо отмены решений о приеме в гражданство. Так, гражданство может быть прекращено при совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности России. При этом не допускается возможность прекращения гражданства России, приобретенного по рождению.
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