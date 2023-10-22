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Политика ,  
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МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства

МИД: в 2023 году от российского гражданства отказались 4,4 тыс. человек
Число вышедших из гражданства за первые девять месяцев немного выше, чем было в прошлом году — 4,4 тыс. против 4,3 тыс. человек
Вид на здание МИД России
Вид на здание МИД России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

За первые девять месяцев 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тыс. человек, сообщил в интервью «РИА Новости» директор консульского департамента МИДа Алексей Климов.

По словам Климова, эти данные сопоставимы с числом прекративших российское гражданство в прошлом году — 4,3 тыс. человек. Тогда департамент подчеркнул, что это число стало рекордным за три года: 3,8 тыс. человек в 2020 году и 4 тыс. человек в 2021 году.

«За первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тыс. человек», — рассказал Климов. Большинство из них — 12,5 тыс. — дети, рожденные в смешанных браках. «Для сравнения: в 2022 году эти показатели составили 23,5 тыс. и 13,6 тыс. человек, соответственно», — добавил он.

В 2022 году число получивших российское гражданство снизилось впервые за три года. Так, его получили 691 тыс. человек по сравнению с 735 тыс. за 2021 год — на 6,4% меньше.

Согласно статистике МВД, чаще всего российское гражданство получали граждане Украины. На них пришлось 43% от общего количества соответствующих решений — почти 297 тыс. На втором месте — граждане Таджикистана с показателем 174 тыс. Далее следуют Армения (45 тыс.), Казахстан (42 тыс.), Узбекистан (27 тыс.) и Азербайджан (23 тыс.).

С февраля по декабрь 2022 года в Россию прибыли 5 млн беженцев с Украины, в том числе более 700 тыс. детей.

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Теги
София Шошина
гражданство РФ МИД Россия
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