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23 ноя, 09:12
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Первые кадры с места стрельбы в магазине Walmart в США
В США в магазине Walmart неизвестный открыл стрельбу. Есть раненые и погибшие.
Video
В Вирджинии несколько человек погибли при стрельбе в магазине Walmart
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Теги
Walmart
стрельба
США
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Сумма
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Срок
дн
Ваш доход
0
₽
Ставка
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БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
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