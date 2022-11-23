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Первые кадры с места стрельбы в магазине Walmart в США

В США в магазине Walmart неизвестный открыл стрельбу. Есть раненые и погибшие.

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Walmart стрельба США
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