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В Вирджинии несколько человек погибли при стрельбе в магазине Walmart

При стрельбе в Walmart погибли не более десяти человек, стрелок предположительно погиб, рассказали в полиции, отметив, что сотрудники ведомства огонь не открывали. Один из очевидцев сообщил, что нападавший — менеджер магазина

В городе Чесапик (штат Вирджиния, США) произошла массовая стрельба в магазине Walmart, известно о нескольких погибших и раненых, сообщил CNN представитель городской полиции Лео Косински. Он не раскрыл точное число пострадавших и жертв инцидента.

Полицейские прибыли в магазин около 22:12 (06:12 мск следующего дня) по восточному времени США. Стрельба произошла внутри магазина, однако снаружи Walmart также было обнаружено тело погибшего. По словам Косински, предположительно, стрелок был один, он погиб, однако никто из полицейских не открывал огонь. О гибели стрелка уведомили и власти города в Twitter. Огонь открыл один из менеджеров магазина, пишет The Daily Beast со ссылкой на назвавшего себя сотрудником Walmart Кевина Харпера.

Погибли не более десяти человек, сообщили местному телеканалу WAVY в полиции, к магазину прибыли более 40 автомобилей скорой помощи.

«Я не успокоюсь, пока мы не найдем решения, чтобы положить конец этой эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия в нашей стране, унесшей так много жизней», — подчеркнула сенатор от штата Вирджиния Луиза Лукас.

Ранее, 20 ноября, стрельбу открыли в гей-клубе в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), погибли не менее пяти человек, пострадали 18 человек. Нападавший — Андерсон Ли Олдрич — стрелял из длинноствольного ружья. Посетители ночного заведения оказали сопротивление стрелявшему, он задержан.

«Все больше семей остаются с пустым стулом за столом и дырой в их жизни, которую невозможно заполнить. Когда мы решим, что с нас хватит? Мы должны бороться с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия», — призвал затем президент США Джо Байден.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Walmart стрельба США Вирджиния
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