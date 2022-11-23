Politico узнала о планах ВОЗ переименовать оспу обезьян

Как уточнили источники Politico, переименовать болезнь требовали в администрации президента США из-за опасений, что название вируса усугубляет стигматизацию в обществе

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует переименовать оспу обезьян в «MPOX» (англ.), чтобы «убрать клеймо» с вируса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным собеседников издания, о новом названии в ВОЗ могут официально объявить уже в среду, 23 сентября. Источники отметили, что решение принято на фоне растущего давления со стороны высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена, которые в частном порядке призвали руководителей ВОЗ изменить название болезни.

«В администрации Байдена уже несколько месяцев обеспокоены, что название вируса усугубляет стигматизацию (навешивание ярлыков. — РБК) — особенно среди цветных людей — и что медленное движение к новому обозначению препятствует кампании вакцинации, которую она начала летом», — заявили изданию источники.

Politico напоминает, что ранее многочисленные общественные организации США, в том числе из ЛГБТ сообщества, призывали отказаться от названия вируса, которое он получил после открытия в 1958 году. Они утверждали, что называть вирус обезьяньей оспой неточно, поскольку название соответствует расистским стереотипам об Африке.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание. Впервые его выделили в 1958 году, большинство случаев были обнаружены в Африке. Однако в 2003 году вирус вышел за пределы континента: тогда заразился житель США.

Новая вспышка началась в мае этого года. О заболевшем, который вернулся из Нигерии, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании. Затем случаи заражения обнаружили в Швейцарии, Израиле, Австрии, Бельгии, Чехии, Словении, Дании, Франции, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Грузии, Южной Корее, Турции, США и Японии. В России зарегистрировали два случая заражения. Оба раза заболевание выявили у россиян, вернувшихся из поездки по Европе.