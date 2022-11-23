«Коммерсантъ» узнал, что «закон Яровой» могут распространить на геймеров

«Главный радиочастотный центр» Роскомнадзора предложил, в частности, определить правовой статус внутриигровых предметов и принудить игровые площадки хранить информацию о сообщениях геймеров согласно требованиям «закона Яровой»

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Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ; структура отвечает в том числе за поиск в интернете запрещенной информации) предложила определить правовой статус внутриигровых предметов, а также принудить игровые площадки соблюдать требования «пакета Яровой», то есть хранить информацию о сообщениях пользователей и предоставлять к ним доступ следственным органам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ ГРЧЦ.

В частности, структура Роскомнадзора предложила определить правовой статус игровой валюты (виртуальные деньги внутри игр, которые можно приобрести за реальные средства), лутбоксов (lootbox — виртуальный ящик со случайным набором предметов), стриминговой платформы и донатов (пожертвование стримеру от зрителя).

Также ГРЧЦ предлагает признать игровые платформы и стриминговые сервисы для геймеров организаторами распространения информации (ОРИ). Согласно ФЗ «Об информации» ОРИ обязаны хранить в России такие данные, как факт приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстов, изображений и иных электронных сообщений пользователей, а также предоставлять эти данные следственным органам по их запросу. Для этого площадки должны устанавливать на свои сети оборудование для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). По сути, речь идет о расширении на игровые и стриминговые сервисы требований «закона Яровой», отмечает «Коммерсантъ».

«Закон Яровой» (внесен зампредседателем Госдумы Ириной Яровой) — пакет антитеррористических поправок, принятых в 2016 году. С 1 июля 2018 года он обязывает операторов и организаторов распространения информации в интернете хранить аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другие данные пользователей. Хранить переговоры и сообщения нужно шесть месяцев, а интернет-трафик — 30 дней.

В ГРЧЦ считают, что комплекс мер позволит «обеспечить надлежащий контроль в отношении правонарушителей, распространяющих противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ», а также ограничить «несовершеннолетних от вредоносного контента и повысить эффективность защиты граждан при обороте внутриигрового имущества и валюты».

Источник «Коммерсанта» на рынке сообщил, что ему пока неизвестно о конкретных мерах регулирования игровых платформ как ОРИ, но «на уровне регулятора и отрасли вопрос обсуждается». Он добавил, что ведомства волнует «в первую очередь вопрос контроля за финансовыми потоками игровой индустрии».

После начала военной операции на Украине и последовавших санкций геймеры начали испытывать трудности с оплатой внутриигровых покупок, в том числе из-за ухода из России Visa и Mastercard. Кроме этого, отдельные разработчики, в том числе Valve, закрыли для пользователей из России все основные способы оплаты в Steam. Valve разработала такие серии игр, как Half-Life, Portal, Counter-Strike, Team Fortress, Dota 2, Day of Defeat, Left 4 Dead и другие.

Популярный стриминговый сервис Twitch в марте приостановил выплаты стримерам из России. Они, в том числе, стали переходить на альтернативные площадки, например, Trovo от китайской Tencent и российские WASD и VK Play Live: трафик последних с марта по август вырос на 30%, а средний размер вознаграждения автору от зрителя — на 24% год к году, писал «Коммерсантъ».

Роскомнадзор еще несколько лет назад задумался о регулировании рынка видеоигр. В 2016 году Александр Жаров, тогда возглавлявший ведомство, заявил, что РКН разрабатывает соответствующие меры вместе с другими организациями, но не стал приводить детали. Необходимость этого Жаров объяснял тем, что на сайтах игр иногда содержится запрещенная информация, а также тем, что «невозможно определить: относятся ли призывы стрелять и убивать к событиям виртуальной игры или реальной террористической атаки». Чиновник отмечал, что это вопрос государственного уровня, но к играм нужен особый подход.

В июне 2021 года «Коммерсантъ» также сообщал, что ГРЧЦ планирует распространить на геймеров «закон Яровой». Тогда в ведомстве обосновывали инициативу попыткой предотвратить «негативное влияние на развитие личности».