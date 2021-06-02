«Закон Яровой» предложили распространить на геймеров

Главный радиочастотный центр считает, что игровые площадки нужно обязать хранить данные пользователей, чтобы предотвратить «негативное влияние на развитие личности». В РКН заявили, что идея требует «широкого обсуждения»

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Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) предложило обязать владельцев игровых платформ хранить в России информацию о пользователях и содержимое их сообщений, в том числе видео- и аудиозаписи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование центра.

Его авторы считают, что на игровую индустрию нужно распространить требования «закона Яровой», который предписывает операторам связи и интернет-площадкам (форумам, мессенджерам, соцсетям и сервисам знакомств) в течение определенного периода хранить записи разговоров, переписку и другую коммуникацию клиентов.

Эксперты заявили о рисках правовой неопределенности в области видеоигр в России и предложили ввести регулирование рынка гейминга и киберспорта. В исследовании ГРЧЦ говорится, что игры (в частности, Among Us и Fortnite) фактически становятся социальными сетями, что порождает «возможное негативное влияние на развитие личности». Авторы также опасаются, что игровое пространство можно использовать для распространения терроризма и экстремизма.

Центр предлагает установить правовой статус игровой валюты, лутбоксов (платные виртуальные контейнеры со случайным содержимым), стриминговых платформ и донатов (пожертвования пользователей) в «контексте предотвращения угроз экономического характера». Эксперты отмечают, что пока опыт регулирования игровой индустрии есть только в Китае и Южной Корее.