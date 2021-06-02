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«Закон Яровой» предложили распространить на геймеров

Главный радиочастотный центр считает, что игровые площадки нужно обязать хранить данные пользователей, чтобы предотвратить «негативное влияние на развитие личности». В РКН заявили, что идея требует «широкого обсуждения»
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) предложило обязать владельцев игровых платформ хранить в России информацию о пользователях и содержимое их сообщений, в том числе видео- и аудиозаписи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование центра.

Его авторы считают, что на игровую индустрию нужно распространить требования «закона Яровой», который предписывает операторам связи и интернет-площадкам (форумам, мессенджерам, соцсетям и сервисам знакомств) в течение определенного периода хранить записи разговоров, переписку и другую коммуникацию клиентов.

Эксперты заявили о рисках правовой неопределенности в области видеоигр в России и предложили ввести регулирование рынка гейминга и киберспорта. В исследовании ГРЧЦ говорится, что игры (в частности, Among Us и Fortnite) фактически становятся социальными сетями, что порождает «возможное негативное влияние на развитие личности». Авторы также опасаются, что игровое пространство можно использовать для распространения терроризма и экстремизма.

Российские геймеры пожаловались на кибербуллинг
Технологии и медиа
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Центр предлагает установить правовой статус игровой валюты, лутбоксов (платные виртуальные контейнеры со случайным содержимым), стриминговых платформ и донатов (пожертвования пользователей) в «контексте предотвращения угроз экономического характера». Эксперты отмечают, что пока опыт регулирования игровой индустрии есть только в Китае и Южной Корее.

В Роскомнадзоре сообщили «Коммерсанту», что считают тему актуальной, но инициатива ГРЧЦ требует «широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли».

Продюсер компании-разработчика мобильных игр Pixonic Максим Фомичев заявил, что интерес государства к рынку «заметно растет на фоне того, как в пандемию игровые проекты становились площадками для общения». По его мнению, разработчикам игр и владельцам платформ «будет проще начисто отрубить возможность общения, чем создать инфраструктуру для исполнения «закона Яровой», если эти требования потребуют существенных затрат. Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что хранение переписок игроков в данном случае будет бесполезно, поскольку в играх, в отличие от мессенджеров, «средства идентификации автора и получателя сообщения фактически отсутствуют».

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Роскомнадзор еще несколько лет назад задумался о регулировании рынка видеоигр. В 2016 году Александр Жаров, тогда возглавлявший ведомство, заявил, что РКН разрабатывает соответствующие меры вместе с другими организациями, но не стал приводить детали. Необходимость этого Жаров объяснял тем, что на сайтах игр иногда содержится запрещенная информация, а также тем, что «невозможно определить: относятся ли призывы стрелять и убивать к событиям виртуальной игры или реальной террористической атаки». Чиновник отмечал, что это вопрос государственного уровня, но к играм нужен особый подход.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
киберспорт компьютерные игры видеоигры геймеры «закон Яровой» Главный радиочастотный центр Роскомнадзор
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