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СМИ связали севший на мель у Одессы танкер с контрабандой нефтепродуктов
Судно стояло там, где его не могла найти морская охрана, а по ночам на берег с него переправляли нефтепродукты, пишет «Думская»

Танкер Delfi («Делфи»), который в ночь на 22 ноября сел на мель у берегов Одессы, мог быть задействован в контрабанде нефтепродуктов. Об этом сообщает одесское издание «Думская».

В материале говорится, что судно стояло там, где его не могла обнаружить морская охрана. По ночам к танкеру подходили другие суда, которые перекачивали в его емкости нефтепродукты. Впоследствии на катерах и баркасах груз переправляли на берег.

Источники издания в правоохранительных органах считают, что этим объясняется длительное пребывание Delfi в открытом море, минимальный состав экипажа из трех человек и нежелание капитана эвакуироваться.

Как пишет издание, в 2016 году украинская полиция открыла уголовное производство по статьям о хищении имущества, служебной халатности, злоупотреблении властью, служебном подлоге, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В его материалах упоминаются офшорные компании и морские суда, среди которых, отмечает «Думская», мог быть и Delfi.

Общество
У берегов Одессы из-за аварии танкера выросла концентрация нефтепродуктов

Танкер «Делфи» изначально находился в акватории порта «Южный», однако его сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы. Как писала «Думская», у судна отказал двигатель. В районе, где оно село на мель, наблюдается повышенное содержание нефтепродуктов в воде. По информации издания, показатель в 90 раз превысил допустимую норму.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Одесса, танкер, контрабанда, нефтепродукты
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