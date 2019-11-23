У берегов Одессы из-за аварии танкера выросла концентрация нефтепродуктов

Содержание нефтепродуктов в воде в районе, где ранее сел на мель шедший под флагом Молдавии танкер «Дельфи», в 90 раз превышает допустимую концентрацию. Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова.

По его словам, этот показатель получили в результате повторного исследования проб воды, взятых в районе пляжа дельфин. Сейчас в районе аварии продолжается мониторинг.

Ранее у берегов Одессы сел на мель танкер «Делфи» под флагом Молдавии. Как сообщала «Думская», на борту судна находились не менее 15 человек. Изначально танкер находился в акватории порта «Південний», однако его сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы. По данным «Думской», у судна отказал двигатель.

В начале ноября этого года российский круизный паром «Принцесса Анастасия» сел на мель при выходе из шведского Стокгольма. Как сообщил судовладелец, на судне произошел перезапуск генераторов, после чего паром самостоятельно вернулся в порт.