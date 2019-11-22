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В Одесском заливе сел на мель танкер под флагом Молдавии

У берегов Одессы сел на мель танкер «Делфи» под флагом Молдавии. Об этом сообщает «Думская».

По данным издания, на борту судна находится не менее 15 человек. Сообщается, что танкер изначально находился в акватории порта «Південний», но его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Уточняется, что у танкера оказал двигатель. Как сообщает издание, он сел на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин» в Одессе около 2:00 по местному времени (03:00 мск). Экипаж танкера отказался от эвакуации. Спасательную операцию планируют возобновить утром.

В начале октября контейнеровоз китайской компании Сosco England, следовавший под флагом Гонконга, сел на мель у берегов Владивостока. Его удалось освободить при помощи портовых буксиров спустя несколько часов. По данным «Новости Владивостока», снять судно с мели быстрее не получилось из-за размеров корабля, который был длиннее острова, рядом с которым находился.

Теги: танкер, мель, Одесса, Молдавия
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