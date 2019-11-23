В Госдуме связали дедовщину в армии с разницей менталитетов

В Госдуме связали дедовщину в армии с разницей менталитетов

По словам зампреда комитета по обороне, «более тихих славянских ребят» иногда обижают на национальной почве. Прокуратура отчитывалась о росте случаев применения насилия в вооруженных силах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Насилие в отношениях между сослуживцами в российской армии может возникать в том числе из-за отличия менталитета у представителей разных национальностей. Об этом в интервью радио «Говорит Москва» заявил первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин.

«Бывает на национальной почве определенная дедовщина», — заявил парламентарий. — Ребята славянские — более тихие, дисциплинированные. Их иногда обижают ребята других национальностей».

По словам Шерина, он сталкивался с подобными случаями во время армейской службы. Сейчас, считает парламентарий, в вооруженных силах серьезно реагируют на случаи проявления насилия. «Точно никто замалчивать это не будет», — убежден он.

22 ноября заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец заявил о выросшем числе случаев насилия в армии со стороны командиров по отношению к подчиненным. С начала текущего года, по его словам, от рукоприкладства пострадали более ста военнослужащих.