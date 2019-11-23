В Госдуме связали дедовщину в армии с разницей менталитетов

Насилие в отношениях между сослуживцами в российской армии может возникать в том числе из-за отличия менталитета у представителей разных национальностей. Об этом в интервью радио «Говорит Москва» заявил первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин.
«Бывает на национальной почве определенная дедовщина», — заявил парламентарий. — Ребята славянские — более тихие, дисциплинированные. Их иногда обижают ребята других национальностей».
По словам Шерина, он сталкивался с подобными случаями во время армейской службы. Сейчас, считает парламентарий, в вооруженных силах серьезно реагируют на случаи проявления насилия. «Точно никто замалчивать это не будет», — убежден он.
22 ноября заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец заявил о выросшем числе случаев насилия в армии со стороны командиров по отношению к подчиненным. С начала текущего года, по его словам, от рукоприкладства пострадали более ста военнослужащих.