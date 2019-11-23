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В Госдуме связали дедовщину в армии с разницей менталитетов
По словам зампреда комитета по обороне, «более тихих славянских ребят» иногда обижают на национальной почве. Прокуратура отчитывалась о росте случаев применения насилия в вооруженных силах
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Насилие в отношениях между сослуживцами в российской армии может возникать в том числе из-за отличия менталитета у представителей разных национальностей. Об этом в интервью радио «Говорит Москва» заявил первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин.

«Бывает на национальной почве определенная дедовщина», — заявил парламентарий. — Ребята славянские — более тихие, дисциплинированные. Их иногда обижают ребята других национальностей».

По словам Шерина, он сталкивался с подобными случаями во время армейской службы. Сейчас, считает парламентарий, в вооруженных силах серьезно реагируют на случаи проявления насилия. «Точно никто замалчивать это не будет», — убежден он.

Общество
Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии

22 ноября заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец заявил о выросшем числе случаев насилия в армии со стороны командиров по отношению к подчиненным. С начала текущего года, по его словам, от рукоприкладства пострадали более ста военнослужащих.

Одной из причин этого Скребец назвал плохую подготовку курсантов военных училищ, которых не учат навыкам работы с подчиненными. При этом большинство командиров, которых уличили в дедовщине, объясняли свои действия тем, что у них не хватает уставных полномочий для поддержания порядка среди солдат.

Неуставные отношения в армии могли вынудить 20-летнего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова открыть стрельбу в воинской части в Забайкалье, говорил ранее его отец Салим. Инцидент произошел 25 октября, в результате погибли восемь человек — два офицера и шестеро сослуживцев. Как сообщали в конце октября источники РБК, комиссия Минобороны установила, что у рядового был личный конфликт с одним из офицеров, однако факты физического насилия в отношении Шамсутдинова не подтвердились.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Госдума, армия, дедовщина
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