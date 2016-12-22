ФСБ сообщила о пытках пациентов реабилитационных центров в Саратове

Как минимум в двух региональных учреждениях, где лечат от алкогольной и наркозависимости, насильно удерживали и пытали более 40 человек, в том числе несовершеннолетних

Фото: Реабилитационный центр «Решение-Саратов» / VK

Федеральная служба безопасности обнаружила, что в саратовских реабилитационных центрах «Начало» и «Решение», где проходят курсы лечения алко- и наркозависимые, незаконно удерживают и пытают пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего в двух учреждениях находится более 40 человек, в том числе несовершеннолетние. Сотрудники центров издевались над своими подопечными, лишали пищи, сна и лекарств, применяли к ним наказания, «граничащие с пытками». Над пациентами больше издевались, чем лечили их, подчеркнули в ФСБ.

«Установлено, что реабилитация осуществлялась по американской программе «12 шагов», стоимость нахождения реабилитантов в центрах составляла от 60 [тыс.] до 70 тыс. руб. в месяц, средняя продолжительность курса составляла шесть месяцев», — добавили в ведомстве.

В каком состоянии пациенты находятся в настоящее время, не известно. Не сообщается и о возможных задержаниях.

На минувшей неделе, 17 ноября, саратовская прокуратура объявила о пресечении деятельности реабилитационного центра (его название не уточняется), в котором незаконно удерживались наркозависимые. Помимо этого сообщалось, что к пациентам применяли насилие. Региональное отделение Следственного комитета открыло уголовное дело по п. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц).